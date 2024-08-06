Россия отомстила Молдове за своего дипломата

Россия объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства Молдовы в РФ в ответ на аналогичное решение, принятое Молдовой в отношении российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Российский МИД (фото из открытых источников)

Временного поверенного в делах Молдовы Александра Кетрару вызвали в Министерство иностранных дел России и объявили ему протест из-за "недружественных шагов официального Кишинева". Дипломату вручили ноту о признании персоной нон грата одного сотрудника посольства Молдовы в России.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы объявило сотрудника российского посольства персона нон грата. Речь идет о военном атташе дипломатической миссии. Решение о высылке было принято на основе собранной информации и улик, свидетельствующих о том, что российский дипломат занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства России, объявленный персоной нон грата, должен был покинуть страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что В СМИ появился "план" по Приднестровью . Власти Молдовы, вероятно, подготовили план реинтеграции Приднестровья. Он, в частности, включает в себя вывод российских войск по требованию Тирасполя.

Газета El Pais обнародовала так называемый план реинтеграции Приднестровского региона. По информации издания, план подготовило консалтинговое агентство по заказу Кишинева. СМИ отмечает, что полномасштабное российское вторжение в Украину создало уникальные условия, которыми Молдова хочет воспользоваться для восстановления экономической и политической реинтеграции.

По плану, опубликованному El Pais, Молдова якобы до 2038 года хочет возобновить контроль над Приднестровьем. Объединить Молдову хотят по примеру Германии (речь идет о вхождении Германской Демократической Республики (ГДР) в состав Федеративной республики Германии (ФРГ), произошедшей в 1990 году).



