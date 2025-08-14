14 августа из Москвы на Аляску вылетел самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", в 2018 году фигурировавшего в громком "кокаиновом скандале". Борт RA-96023 сейчас направляется в Анкоридж, где 15 августа состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Россия отправила свою делегацию в США на "кокаиновом" самолете

По данным Flightradar, рейс RSD381 должен приземлиться в Анкоридже в 6:43 по местному времени. По информации российских СМИ, на борту может находиться группа чиновников, которая готовит переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Самолет RA-96023 попал в громкий скандал в 2018 году из-за "кокаинового дела". Тогда аргентинская полиция обнаружила около 400 кг кокаина в здании российского посольства в Буэнос-Айресе. Вещество планировали переправить в Москву посредством дипломатической почты. Для этого использовали именно этот Ил-96, принадлежащий летному отряду "Россия".

Маршрут полета "кокаинового" самолета РФ

В 2021 году российский суд признал виновными четырех участников схемы, в том числе бывшего завхоза посольства Али Абянова и бизнесмена Андрея Ковальчука. По версии следствия, чемоданы с кокаином замаскировали под дипломатический груз. Во время спецоперации полиция заменила наркотики мукой и передала "поддельный" груз в Москву, где злоумышленников задержали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин выбрал нетрадиционный маршрут полета на Аляску для переговоров с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Путин собрал специальное совещание перед вылетом на Аляску и сделал заявление о войне в Украине.