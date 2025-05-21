Россия отвергает перемирие с Украиной: заявление Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль отвергает безусловное прекращение огня, которое могло бы стать временным перемирием между Украиной и Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном выступил перед журналистами, где заявил, что Россия исключает предложение временного перемирия на войне против Украины.

"Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие – а там увидим", – нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", – сказал Лавров.

По словам Лаврова, Москва не принимает западный подход, заключающийся в предложении временного перемирия без долгосрочных гарантий.

Ранее Лавров также заявил, что Москва не согласна на безусловное прекращение огня, которое должно стать первым шагом к мирным переговорам и возможному окончанию войны в Украине. По словам главы МИД РФ, в Кремле считают прекращение огня невыгодным для России из-за возможности Украины укрепить свои оборонные позиции и получить больше помощи от международных партнеров.

Напомним, что в начале марта Украина приняла предложение США о безусловном прекращении огня, отметив, что ждет такое же решение от РФ. В Кремле несколько раз отвергли это предложение, заявив, что согласны на прямые переговоры в Стамбуле.

Зеленский согласился на условия РФ и приехал в Турцию, однако Россия вместо Путина направила делегацию более низкого уровня, которая не принимает решений по войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров рассказал, за что Россия будет бороться в Украине.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников назвал два сценария войны после разговора Трампа с Путиным.