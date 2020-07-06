Россия ответила на заявления ВМС Украины о возможности полномасштабной войны

Полномасштабная военная конфронтация с Россией завершится для украинской армии фатально, поэтому не нужно спешить с подобными заявлениями. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне России Андрей Красов, - передает "Интерфакс".

Отметим, что вчера сообщалось о заявлении командующего военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы о мобилизации вооруженных сил на море, поскольку Россия может начать наступления из Крыма в Херсонскую область.

Это заявление достигло руководство России и там призывают Украину не "играть с судьбой".

"У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Михаила Саакашвили", - указал Красов, подразумевая российско-грузинскую войну.

При этом чиновник отметил, что сама Российская Федерация не намерена вести никаких завоевательных войн и готова поддерживать добрососедские отношения.

"Нам казалось, что с новым президентом на Украине должна наступить нормализация, но, к сожалению, этого не происходит", - посетовал Красов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в СНБО назвали язык, который может стать в Украине вторым государственным, исключая русский.

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