Россия ответила Трампу: не имеете права вмешиваться

Россия отреагировала на территориальные претензии президента Дональда Трампа, заявившего о необходимости взять под контроль США Панамский канал. Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что США не вправе вмешиваться во внутренние дела Панамы.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Министерство иностранных дел России заявило, что согласно юридическим нормам Панамский канал принадлежит Панаме. Кроме того, российские дипломаты предостерегли Трампа не возвращать канал под руководство США экономическим или военным путём.

"Мы ожидаем, что в ходе ожидаемых дискуссий между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом по контролю над Панамским каналом… стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этого ключевого водного пути", — сказал Щетинин.

Директор Латиноамериканского департамента МИД России сказал, что "США не имеют права вмешиваться во внутренние дела Панамы", несмотря на то, что Москва сама нарушает эти правила и совершила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Россия подтверждает свои обязательства поддерживать постоянный нейтралитет Панамского канала, выступая за то, чтобы этот международный транзитный водный путь был безопасен и открыт", — сказал Щетинин.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Панамский канал должен быть под контролем США из-за опасности Китая захватить логистический пункт. В последний раз президент США сделал подобное заявление в день своей инаугурации, где заявил, что "Китай управляет Панамским каналом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на территориальные претензии Трампа.