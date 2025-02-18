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Россия озвучила США свои главные условия по Украине

Россия требует территориальные уступки, устранение Зеленского и нейтральный статус Украины.

18 февраля 2025, 16:50
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Slava Kot

Состоявшиеся недавно в Саудовской Аравии переговоры между представителями США и России относительно войны в Украине показали, что Москва продолжает настаивать на неприемлемых для Украины условиях. Главные требования России касаются территориальных уступок, смены власти в Украине и ее нейтрального статуса.

Россия озвучила США свои главные условия по Украине

Российский дипломат Василий Небензя. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, некоторые из ключевых требований Путина очертил посол России в ООН Василий Небензя.

Территориальные уступки

Россия требует от Украины отказаться от Крыма и четырех других регионов, которые она считает "безвозвратно потерянными". Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области, часть которых оккупирована российскими войсками. Москва настаивает на том, чтобы Украина признала эти территории российскими, что неприемлемо для Киева и международного сообщества.

Устранение Зеленского

Россия также требует отставки президента Украины Владимира Зеленского, называя его "самопровозглашенным" и обвиняя его правительство в нелегитимности. Москва хочет, чтобы к власти в Украине пришли лояльные к ней силы, изменившие внешнеполитический курс страны.

Нейтральный статус

Россия настаивает на том, чтобы Украина стала "демилитаризованным, нейтральным государством, а не частью никаких блоков или альянсов". Это означает, что Украина должна отказаться от своих планов вступления в НАТО, а также не размещать на своей территории иностранные военные базы.

Европа не должна участвовать в переговорах

Небензя также заявил, что Евросоюз и Великобритания "совершенно неверны" своему слову и не могут выступать посредниками или участвовать в каком-либо соглашении по Украине. По его словам, ЕС и Великобритания "не могут" достичь какой-либо договоренности с Россией, поскольку они ослеплены "примитивной русофобией".

Эти требования России неприемлемы для Украины и ее западных союзников. Украина неоднократно заявляла о своей территориальной целостности и суверенитете, а также о своем праве самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. Международное сообщество также осуждает российскую агрессию и поддерживает право Украины на самооборону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США назвали четыре принципа, которые согласовали во время переговоров с Россией — два касаются Украины.

Также "Комментарии" писали, что стал известен главный смысл переговоров США и России в Саудовской Аравии.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-russia-ukraine-02-18-25/index.html?t=1739889110437
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