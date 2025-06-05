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Россия перемещает бомбардировщики поближе к США: какая причина

Россия перебрасывает стратегическую авиацию ближе к США, в том числе перемещает бомбардировщик Ту-160 на Чукотку.

сегодня, 14:05 comments1635
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Slava Kot

После масштабной атаки украинских дронов на российские авиабазы Кремль начал перераспределение самолетов стратегической авиации. Один из самых мощных бомбардировщиков Ту-160 был обнаружен на аэродроме "Анадырь" в Чукотском автономном округе, что расположенный менее чем в 700 км от побережья США.

Россия перемещает бомбардировщики поближе к США: какая причина

Бомбардировщик Ту-160. Фото из открытых источников

1 июня Украина нанесла скоординированный удар по четырем аэродромам РФ в рамках операции "Паутина". По данным СБУ, было повреждено или уничтожено более 40 самолетов, что составляет треть парка российских ракетоносцев. Ориентировочные убытки оценили более чем в 7 миллиардов долларов.

По сообщениям мониторинговых ресурсов, после этого Россия рассредоточила уцелевшие самолеты Ту-160 с базы "Белая" по всей стране, пытаясь обезопасить их от будущих атак. Один из самолетов обнаружили на дальнем северо-востоке на аэродроме "Анадыр".

"1х борт Ту-160 был найден на аэродроме "Анадыр". Данный аэродром находится в 6770 километрах от Украины. 660 километров до территории Америки", — сообщило сообщество "Tracking".

Аэродром "Анадыр" построен на вечной мерзлоте и используется в основном для транзитных рейсов. В то же время, он имеет стратегическое значение для далекой авиации РФ, ведь раньше там базировались Ту-95МС. Благодаря расположению вблизи Северной Америки, это место используется как аэродром подскока, то есть промежуточный пункт для дозаправки или запуска ракет, способных поразить цели на территории США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об угрозах России относительно ответа на украинскую атаку по аэродромам РФ.

Также "Комментарии" писали, что операция "Паутина" ошеломила Путина. Как на нее отреагировали спецслужбы РФ.



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