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Россия поделила Украину на зоны и хочет передать Трампу свой план

Согласно плану РФ судьбу западной части Украины будут решать с Венгрией, Польшей и Румынией.

20 ноября 2024, 21:07
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Лиля Воробьева

Минобороны России подготовило документ, содержащий прогноз развития военно-политической ситуации до 2045 года, согласно которому Украина должна быть ликвидирована как государство, а его территория поделена на три части. Эту информацию распространяет украинское издание NV, ссылаясь на источники в разведывательном сообществе.

Россия поделила Украину на зоны и хочет передать Трампу свой план

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По информации источников, этот документ Россия намерена передать новому президенту США Дональду Трампу и его администрации через правительства и представителей других стран.

Согласно прогнозу Россия планирует включить в состав своих территорий Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Также предполагается создание "пророссийского государственного образования", в которое должны войти Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Черкасская, Винницкая и Житомирская области. Эти территории откажутся от европейской и евроатлантической интеграции, а на них будет постоянно находиться российское военное присутствие.

Судьба западных областей Украины, таких как Волынь, Ровно, Хмельницкий, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и Закарпатье должна быть решена через переговоры с Венгрией, Польшей и Румынией, и эти территории Россия классифицирует как "спорные".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украину хотят разделить на три части . Полномасштабная вооруженная агрессия России против Украины длится более 1000 дней. За это время неоднократно появлялась информация о возможных переговорах по прекращению войны и вероятных территориальных уступках, на которые придется согласиться Украине. В сети интернет появлялась очередная карта возможного разделения Украины в видении РФ.



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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/voyna-protiv-ukrainy-v-rossii-fantaziruyut-o-razdelenii-ukrainy-na-tri-chasti-50468016.html
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