Россия потерпела страшную трагедию в Средиземноморье: впечатляющие подробности

В Средиземном море для Российской Федерации разворачивается довольно сложная и частично драматическая ситуация — Москва фактически теряет контроль над стратегическим пунктом, который создавала более 50 лет. Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона.

Фото: из открытых источников

По его словам, российские корабли стали покидать сирийскую военно-морскую базу в Тартусе. Хотя официально об этом не сообщалось, действия РФ свидетельствуют: она вынуждена отказаться от объекта, долго считавшего ключевым в регионе.

Альтернативных полноценных военных баз в регионе для россиян пока нет. Да, корабли РФ могут заходить в порты Алжира или Египта для дозаправки или обслуживания, однако эти порты не имеют статуса военных объектов.

Плетенчук отметил, что России теперь гораздо сложнее поддерживать флотское присутствие в Средиземном море — не только из-за потери базы, но и в связи с закрытием Босфора для прохода военных кораблей.

Он также подчеркнул, что Москва будет пытаться сохранить свое военное лицо, продолжая демонстрировать присутствие в регионе. Однако путь для этого теперь чрезвычайно усложнен — судам придется заходить в Средиземное море через Атлантику, минуя Европу. Этот логистический маршрут не только затратен во времени, но и нуждается в серьезных ресурсах.

По мнению представителя ВМС, российские амбиции в Африке остаются, но реализовывать их становится все труднее.

Ранее "Комментарии" писали, что китайские военные во вторник объявили о проведении масштабных совместных учений с участием сухопутных, военно-морских, воздушных и ракетных сил вокруг Тайваня. Маневры стали "строгим предупреждением" после того, как министр обороны США Пит Гегсет заявил о намерении противостоять "агрессии Китая" во время своего первого визита в Азию.