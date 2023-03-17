Россия потеряет влияние в странах ОДКБ: в ISW назвали причину

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Кравцев Сергей
Россия потеряет военное влияние в странах ОДКБ, поскольку передислоцировала оттуда свои силы для войны против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке нового широкомасштабного наступления на Нагорный Карабах.
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В то же время он заявил, что Армения должна будет обратиться в Совбез ООН, если РФ не сможет поддерживать в регионе перемирие, которое было установлено договором от 9 ноября 2020 года.
В ISW напоминают, что в июне 2022 года в украинском Генштабе отчитались о том, что ВСУ нанесли серьезные потери 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде РФ, уничтожив около 800 и ранив около 400 бойцов из 1 800 единиц личного состава бригады, что находились в Украине.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в целях безопасности британским чиновникам запретили использовать одну из соцсетей.
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