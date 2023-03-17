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Россия потеряет влияние в странах ОДКБ: в ISW назвали причину

Аналитики ISW считают, что Россия потеряет влияние в странах ОДКБ из-за войны против Украины

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия потеряет военное влияние в странах ОДКБ, поскольку передислоцировала оттуда свои силы для войны против Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Россия потеряет влияние в странах ОДКБ: в ISW назвали причину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке нового широкомасштабного наступления на Нагорный Карабах.


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В то же время он заявил, что Армения должна будет обратиться в Совбез ООН, если РФ не сможет поддерживать в регионе перемирие, которое было установлено договором от 9 ноября 2020 года.

"Российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недостаточны. Ведь в марте 2022 года Москва передислоцировала подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — единственной специальной миротворческой бригады России — из Нагорного Карабаха в Украину", — говорится в отчете.

В ISW напоминают, что в июне 2022 года в украинском Генштабе отчитались о том, что ВСУ нанесли серьезные потери 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде РФ, уничтожив около 800 и ранив около 400 бойцов из 1 800 единиц личного состава бригады, что находились в Украине.

"Москва потеряет военное влияние в странах ОДКБ и Грузии, поскольку перебросила элементы постоянно дислоцированных российских сил со своих баз в Кыргызстане, оккупированной Абхазии и Южной Осетии и Таджикистане для войны против Украины", — добавили специалисты.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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