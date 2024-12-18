Россия потеряла главный козырь: что сломало "игру" Кремля

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Кречмаровская Наталия
Российская Федерация часто использовала свой козырь против Европы – продажа относительно недорогого газа. Однако полномасштабное вторжение России на территорию Украины кардинально изменило позицию Европы.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что Россия теряет газовый рычаг международного влияния.
Также отметили, что "Газпром" – это российская газодобывающая и газораспределительная корпорация-монополист. Контрольным пакетом акций владеет государство.
Отметим, что в 2025 году Украина не будет продлевать соглашение с РФ о транзите российского газа.
Напомним, что не все страны согласились с решением Украины отказаться от продления транзита российского газа. Портал "Комментарии" сообщал, что Словакия планирует провести серию переговоров, цель которых — обеспечение поставки российского газа после того, как действующий транзитный контракт, касающийся Украины, закончится в конце этого года.
Словакия имеет долгосрочный контракт с российским Газпромом и хотела сохранить импорт российского газа через Украину.
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