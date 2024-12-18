Россия потеряла главный козырь: что сломало "игру" Кремля

Российская Федерация часто использовала свой козырь против Европы – продажа относительно недорогого газа. Однако полномасштабное вторжение России на территорию Украины кардинально изменило позицию Европы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что Россия теряет газовый рычаг международного влияния.

"17 декабря цена на акции российского "Газпрома" рухнула до 106 рублей — этот самый низкий показатель с 2009 года", — сообщили в Центре.

Также отметили, что "Газпром" – это российская газодобывающая и газораспределительная корпорация-монополист. Контрольным пакетом акций владеет государство.

“Падение цен на акции “Газпрома” началось после заявления Европейской комиссии о готовности ЕС к прекращению транзита российского газа. Москва долгое время использовала экспорт газа как рычаг международного влияния, прежде всего на страны Запада. Полномасштабное вторжение в Украину побудило государства Европы освободиться от ресурсной зависимости РФ”, – пояснили в Центре стратегических коммуникаций.

Отметим, что в 2025 году Украина не будет продлевать соглашение с РФ о транзите российского газа.

Напомним, что не все страны согласились с решением Украины отказаться от продления транзита российского газа. Портал "Комментарии" сообщал, что Словакия планирует провести серию переговоров, цель которых — обеспечение поставки российского газа после того, как действующий транзитный контракт, касающийся Украины, закончится в конце этого года.

Словакия имеет долгосрочный контракт с российским Газпромом и хотела сохранить импорт российского газа через Украину.



