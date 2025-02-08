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Россия повредила свой кабель в Балтийском море? Странная авария в финских водах

В Балтийском море снова зафиксировано повреждение подводного кабеля, но в этот раз жертвой инцидента стала сама Россия

8 февраля 2025, 23:02
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Амбарцумян Анна

Кабель, соединяющий Калининград с Санкт-Петербургом, оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии и теперь его ремонт контролирует финская береговая охрана. Этот случай вызвал множество вопросов, ведь всего за два дня до этого были повреждены кабели между Эстонией и Финляндией, а в инциденте подозревают российский танкер.

Россия повредила свой кабель в Балтийском море? Странная авария в финских водах

Кабель в Балтийском море. Фото из открытых источников

По данным компании "Ростелеком", повреждение произошло из-за "внешнего влияния". Финское издание Yle обращает внимание на то, что российский кабель пересекается с одним из финских, порванных в конце декабря. Это может означать, что Россия сама и повредила собственную коммуникационную линию, когда пыталась атаковать инфраструктуру других стран.

Финская власть не комментирует, могли ли россияне случайно навредить себе, однако задержание российского танкера Eagle S в этом же районе только добавляет интриги. Станет ли этот инцидент поводом для нового расследования и как на него отреагирует НАТО? Ответы на эти вопросы могут появиться в ближайшее время.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Балтийском море был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией , заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. По его словам, кабель был поврежден в том же районе, что ранее поврежден газопровод Balticconnector. "Сейчас мы не можем сказать, что повредило кабель", — заявил министр на пресс-конференции. Однако он заверил, что кабель не порвался. В настоящее время также происходит расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В этом подозревают российское судно "Севморпуть", сообщили в пресс-службе финской Центральной криминальной полиции. Кроме того, среди "подозреваемых" и другие суда, находившиеся в момент повреждения газопровода в этом квадрате. В частности, речь идет о Newnew Polar Bear.



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