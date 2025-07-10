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Кречмаровская Наталия
Россия продолжает использовать практики советских времен. Госдума РФ приняла решение о массовом введении принудительного труда в качестве наказания для десятков категорий осужденных.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что приняли внесение поправок в Уголовный кодекс, позволяющих отправлять на принудительные работы сроком на пять лет некоторых осужденных. "Работать" будут те, кто получил приговор за некоторые нетяжкие преступления. Речь идет о мелкой взяточничестве, нарушениях в сфере экономики или охраны природы, хранении наркотиков и т.д. В целом, по данным Центра, в списке 45 статей.
Аналитики ЦПД отмечают, что принудительный труд осужденных объясняется как "социальная реабилитация" и "духовное развитие". Фактически речь идет о создании масштабной системы полубесплатной рабочей силы для экономики, стремительно теряющей работников из-за войны, мобилизации и эмиграции. По оценкам правительства РФ, дефицит рабочей силы уже достигает более 2 млн человек.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что один из любимых нарративов Кремля обернулся против граждан России. Российская пропаганда годами рассказывала о "замерзающей Европе" из-за "непосильных тарифов". Однако приходится повышать тарифы на коммунальные услуги в России. В среднем повысили стоимость на 12%, а в некоторых регионах рост превысил 25%.