Россия продолжает использовать практики советских времен. Госдума РФ приняла решение о массовом введении принудительного труда в качестве наказания для десятков категорий осужденных.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что приняли внесение поправок в Уголовный кодекс, позволяющих отправлять на принудительные работы сроком на пять лет некоторых осужденных. "Работать" будут те, кто получил приговор за некоторые нетяжкие преступления. Речь идет о мелкой взяточничестве, нарушениях в сфере экономики или охраны природы, хранении наркотиков и т.д. В целом, по данным Центра, в списке 45 статей.

Аналитики ЦПД отмечают, что принудительный труд осужденных объясняется как "социальная реабилитация" и "духовное развитие". Фактически речь идет о создании масштабной системы полубесплатной рабочей силы для экономики, стремительно теряющей работников из-за войны, мобилизации и эмиграции. По оценкам правительства РФ, дефицит рабочей силы уже достигает более 2 млн человек.

"РФ идет по пути СССР, где целые отрасли экономики держались на каторжном труде узников ГУЛАГа. Режим Путина восстанавливает эту модель, при которой можно "легально" компенсировать дефицит рабочих рук за счет репрессивного уголовного законодательства", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что один из любимых нарративов Кремля обернулся против граждан России. Российская пропаганда годами рассказывала о "замерзающей Европе" из-за "непосильных тарифов". Однако приходится повышать тарифы на коммунальные услуги в России. В среднем повысили стоимость на 12%, а в некоторых регионах рост превысил 25%.



