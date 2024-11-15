Если Украина попытается использовать ядерную бомбу против России, то РФ ответит ей "страшным ударом", заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации страны-агрессора РФ Владимир Джабаров.

Ядерное оружие Украины

"Если Украине удастся создать ядерную бомбу, — аналог "Толстяка", который был сброшен на Нагасаки в 1945 году, — может произойти трагедия для всех стран Европы. При попытке использовать такую бомбу против России будет страшный ответный удар", — заявил российский сенатор.

При этом он заявил, что Украина является "монстром", который якобы готов пойти на все, чтобы продолжать войну. Россиянин отметил, что в Европе должны понять все эти угрозы.

"Слишком населен наш континент, чтобы рисковать подобными вещами", — добавил Джабаров.

При этом известно, что британская газета The Times написала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Киева. Издание ссылается на документ, подготовленный для минобороны Украины заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО Алексеем Ежаком.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что официальный Киев неоднократно опровергал информацию о том, что Украина планирует создать ядерную бомбу. Чиновники подчеркивали, что надеются, что Украина получит действенные гарантии безопасности, как, например, членство в НАТО.

Впрочем, как отмечают эксперты, вопрос создания ядерного оружия может стать актуальным для Украины, если ей откажут во вступлении в НАТО и будут принуждать к капитуляции перед Россией, ведущей агрессивную войну.



