Россия продолжает эвакуацию: у Путина сделали заявление о ситуации в приграничье

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Кравцев Сергей
Почти 30 тысяч человек были эвакуированы из районов, граничащих с Украиной. Всего же в Курской области эвакуированы более 100 тысяч. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: из открытых источников
Кроме того, Москалькова сообщила, что в Курской области, по данным МЧС, эвакуировано 112 337 человек.
Читайте также на портале "Комментарии" — по словам младшего сержанта Станислава Бунятова с позывным Осман, командиром отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар", российская армия продолжает продвижение в Курской области, используя новые резервы. Он отметил, что погодные условия неблагоприятны для украинских военных, поскольку украинские силы преимущественно имеют колесную технику, тогда как российские войска передвигаются на гусеничной технике, что дает им преимущество в таких условиях.
Также Бунятов подчеркнул, что из-за непогоды украинским военным сложно эффективно использовать беспилотники, чем россияне пользуются, вводя все возможные резервы в этот регион.
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