Россия продолжает эвакуацию: у Путина сделали заявление о ситуации в приграничье

Почти 30 тысяч человек были эвакуированы из районов, граничащих с Украиной. Всего же в Курской области эвакуированы более 100 тысяч. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Фото: из открытых источников

"Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся 30 415 человек том числе 7670 детей", — сказала российская чиновница.

Кроме того, Москалькова сообщила, что в Курской области, по данным МЧС, эвакуировано 112 337 человек.

"В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых. И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания", — добавила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — по словам младшего сержанта Станислава Бунятова с позывным Осман, командиром отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар", российская армия продолжает продвижение в Курской области, используя новые резервы. Он отметил, что погодные условия неблагоприятны для украинских военных, поскольку украинские силы преимущественно имеют колесную технику, тогда как российские войска передвигаются на гусеничной технике, что дает им преимущество в таких условиях.

Также Бунятов подчеркнул, что из-за непогоды украинским военным сложно эффективно использовать беспилотники, чем россияне пользуются, вводя все возможные резервы в этот регион.

"В Курской области враг эшелонированно вводит новые резервы и имеет продвижение. Погода не в нашу пользу, русская передвигается в основном на гусянке, у нас колесная", – говорится в заявлении.



