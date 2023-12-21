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Россия продолжает перебрасывать в Украину силы из другой страны

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в нескольких направлениях

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российское Командование Российского и дальше перебрасывает на войну в Украине военнослужащих из Таджикистана.

Россия продолжает перебрасывать в Украину силы из другой страны

Россия продолжает опрокидывать в Украину силы из Таджикистана (фото из открытых источников)

Об этом сообщают в пресс-службе Института изучения войны (ISW)

По словам аналитиков, использующих информацию из российских источников, в Кременском лесу воюют подразделения российского 204-го отряда спецназа "Ахмат" и 201-й военной базы, якобы "захвативших неопределенные позиции в этом районе".

"Присутствие элементов 201-й военной базы, базирующейся в Душанбе, Таджикистан, указывает на то, что российские войска продолжают опрокидывать часть своих сил из Таджикистана для усиления боевых действий", — сообщают представители ISW.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, с сколько ракет запустила Россия с начала полномасштабной войны . Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по территории Украины более 7400 ракет. Из них украинские силы и системы ПВО смогли сбить 1600 ракет.

Юрий Игнат подчеркнул, что Украина противостоит одной из мощнейших армий мира с большим запасом вооружения.

По словам представителя Воздушных сил, больше всего запущенных было С-300 – около трети от всех ракет. Следующие за ними следуют С-400, Х-22 и другие ракеты. Кроме того, в список также попали баллистические ракеты, в том числе около 900 единиц "Искандер-М". Игнатий считает, что с увеличением помощи от Запада Украина сможет еще лучше противостоять российским силам.

Владимир Путин посредством тактики "волн человеческого мяса" посылает сигнал Западу. Россия такими активными военными действиями убеждает Запад перестать помогать Украине.



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