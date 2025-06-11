Россия продолжает содрогаться от взрывов: снова громко в Энгельсе

Россияне уже начали ощущать бремя войны — почти каждый день на территории Российской Федерации раздаются взрывы на военных объектах и объектах ВПК. Об очередном взрыве в Энгельсе сообщил политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.

Взрыв. Иллюстративное фото

По его словам, местные жители сообщают о большом столбе дыма. Отмечается, что официальной информации о происхождении звука взрыва пока нет.

"В чатах пишут, что, вероятно, взрыв произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе — он находится в двух километрах от нефтебазы "Кристалл". По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристала", — рассказал предварительные данные Сазонов. При этом он отметил, что информация уточняется.

Также военный ВСУ напомнил, что в ночь с 5 на 6 июня в Энгельсе после атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза "Кристалл". По словам Сазонова, нефтебаза продолжает гореть уже несколько суток.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне россияне нанесли очередной удар по Киеву — в результате массированной атаки были повреждены гражданские объекты. Сазонов рассказал, почему на самом деле Россия атаковала Киев. По его словам, этот удар на самом деле никакой не ответ на обстрел аэродромов.

По словам военного, обстрел — жест жесткой злости, ненависти и… отчаяния. Сазонов отметил, что россияне бросают значительные силы на фронт и могут получить только несколько небольших населенных пунктов, уничтоженных до основания. А в Украине тем временем фронт не обрушился, россияне подтягивают войска, однако ничего не выходит.



