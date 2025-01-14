Россия просчиталась с военными КНДР и не знает, как выйти из правовой ловушки: что произошло

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Ткачик Олеся
Использование Россией северокорейских военных в войне против Украины является грубым нарушением ряда международных резолюций, подписанных самой РФ. Участие солдат из КНДР в боевых действиях на территории России не освобождает Кремль от ответственности за такие действия, заявил в эфире Freedom эксперт по международным вопросам Тарас Жовтенко.
Войска КНДР
По его словам, террористическая Россия пыталась обосновать присутствие северокорейских военных посредством договора с Пхеньяном о военном сотрудничестве. Однако, говорит эксперт, этот договор стал ловушкой для Кремля.
При этом Жовтенко подчеркнул, что отрицание очевидного и попытки скрыть правду являются привычной тактикой путинского режима. По его словам, правда в том, что использование северокорейских военных для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины выходит за рамки положений двустороннего договора, которым Кремль пытается прикрывать свое сотрудничество с КНДР.
Впрочем, эксперт добавляет, что все же формально пребывание северокорейских военных на территории России не является нарушением, их участие в боевых действиях против Украины изменяет ситуацию. По словам эксперта, пленные северные корейцы заявляли, что прибыли в Россию на обучение. Однако их участие в реальных боевых действиях противоречит международному праву и договоренностям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что северные корейцы быстро учатся на поле боя.
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