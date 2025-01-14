Россия просчиталась с военными КНДР и не знает, как выйти из правовой ловушки: что произошло

Использование Россией северокорейских военных в войне против Украины является грубым нарушением ряда международных резолюций, подписанных самой РФ. Участие солдат из КНДР в боевых действиях на территории России не освобождает Кремль от ответственности за такие действия, заявил в эфире Freedom эксперт по международным вопросам Тарас Жовтенко.

Войска КНДР

По его словам, террористическая Россия пыталась обосновать присутствие северокорейских военных посредством договора с Пхеньяном о военном сотрудничестве. Однако, говорит эксперт, этот договор стал ловушкой для Кремля.

“Эта правовая ловушка состоит в том, что формально Россия войну не ведет, формально Россия ведет так называемую “СВО”. То есть на Россию никто не напал и, по существу, все заявления военно-политического руководства Российской Федерации свидетельствуют о том, что Россия была вынуждена, как они говорят, нанести превентивный удар. Собственно говоря, Россия является агрессором. То есть даже эта норма, которую они включили в этот двусторонний договор, сейчас полноценно не может быть использована Кремлем для того, чтобы прикрыть присутствие северокорейских военных на своей территории, причем такое присутствие, непосредственно связанное с их участием в боевых действиях", — объяснил эксперт.

При этом Жовтенко подчеркнул, что отрицание очевидного и попытки скрыть правду являются привычной тактикой путинского режима. По его словам, правда в том, что использование северокорейских военных для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины выходит за рамки положений двустороннего договора, которым Кремль пытается прикрывать свое сотрудничество с КНДР.

Впрочем, эксперт добавляет, что все же формально пребывание северокорейских военных на территории России не является нарушением, их участие в боевых действиях против Украины изменяет ситуацию. По словам эксперта, пленные северные корейцы заявляли, что прибыли в Россию на обучение. Однако их участие в реальных боевых действиях противоречит международному праву и договоренностям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что северные корейцы быстро учатся на поле боя.



