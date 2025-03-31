Россия проваливается в тотальную советщину: новый план Кремля

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Кречмаровская Наталия
Кремль пытается навязать российскую идеологию не только на временно оккупированные территории Украины, но углубить пропаганду на территории РФ. В Центре противодействия дезинформации привели факты, указывающие на глобальные планы Кремля.
Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что российское Минобразования обнародовало список более 400 фильмов, которые рекомендуют для просмотра школьникам. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что 88% фильмов этого перечня составляют советские киноленты, идеологически близкие к сегодняшней государственной пропаганде в России.
Отмечается, что тотальная пропаганда, используемая Россией, является очередным этапом милитаризации российского общества.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", пытается вмешаться в отношения Украины с европейскими странами. Российские пропагандисты распространяют новый фейк о планах Венгрии.
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