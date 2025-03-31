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Россия проваливается в тотальную советщину: новый план Кремля

Кремль хочет воспитать поколение россиян, для которых война станет нормой

сегодня, 14:35
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Кречмаровская Наталия

Кремль пытается навязать российскую идеологию не только на временно оккупированные территории Украины, но углубить пропаганду на территории РФ. В Центре противодействия дезинформации привели факты, указывающие на глобальные планы Кремля.

Россия проваливается в тотальную советщину: новый план Кремля

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что российское Минобразования обнародовало список более 400 фильмов, которые рекомендуют для просмотра школьникам. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что 88% фильмов этого перечня составляют советские киноленты, идеологически близкие к сегодняшней государственной пропаганде в России.

"Характерно, что значительная часть списка, особенно для средней и старшей школы, это киноленты о войнах и вооруженных конфликтах. Преимущественно это советские фильмы о Второй мировой войне, однако есть и современные пропагандистские работы об Украине. При этом российские правительственные чиновники теряют чувство меры в идеологической обработке детей и рекомендуют фильмы, содержащие жестокие сцены и имеющие возрастное ограничение 18+”, — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что тотальная пропаганда, используемая Россией, является очередным этапом милитаризации российского общества.

"Власти РФ из-за героизации боевых действий и насаждения им "правильной" версии исторических событий пытаются сформировать выгодное Кремлю мировоззрение у детей. Цель Кремля — воспитать целое поколение россиян, для которых война будет восприниматься как норма", — убеждены в Центре.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", пытается вмешаться в отношения Украины с европейскими странами. Российские пропагандисты распространяют новый фейк о планах Венгрии.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13734
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