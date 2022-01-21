Россия проведет масштабные учения ВМС с привлечением всех своих флотов: где состоятся маневры

Россия объявила в четверг, 20 января, что военно-морской флот проведет масштабные учения с участием всех своих флотов в этом месяце, последнего показа силы и военной активности во время противостояния с Западом. Об этом сообщает Reuters.

Морские пехотинцы Балтийского флота ВМС России - Reuters

Учения пройдут в морях, непосредственно примыкающих к России, а также планируются маневры в Средиземном, Северном, Охотском, северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Они будут привлекать 140 военных кораблей и судов обеспечения, 60 самолетов, 1000 единиц военной техники и около 10 000 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны.

Действия российских военных тщательно проверяются, поскольку наращивание войск вблизи Украины и залп ястребиной риторики взбудоражили Запад и вызвали страх перед надвигающейся войной. Москва категорически отрицает любой план вторжения в Украину.

В видео, опубликованном в Facebook, министерство продемонстрировало, как новая дизель-электрическая подлодка Тихоокеанского флота проводит испытания крылатой ракетой "Калибр" по наземной цели с подводной позиции в Японском море.

Ракета поразила прибрежную цель в далеком восточном Хабаровском крае России с дальности более 1000 км (620 миль).

Отдельно Китай, Россия и Иран намерены провести совместные военно-морские учения в пятницу, 21 января, сообщил представитель по связям с общественностью вооруженных сил Ирана полуофициальному информационному агентству ISNA.

Как сообщали ранее "Комментарии", еще одна страна ЕС высказалась против санкций, заявив, что Россия не вернет Крым.

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