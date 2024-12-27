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Россия с треском провалила «СВО»: что вынужден признать Кремль

Россия возвращается во времена Ивана Грозного

сегодня, 10:46 comments1565
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Ткачик Олеся

К концу года Россия вышла на интересный рубеж, говорит политолог Алексей Копытько. Во-первых, обращает внимание он, россияне подбили гражданский самолёт, а затем для верности пытались утопить его в море, но не получилось, пилоты спасли. Уже есть частичная реакция авиакомпаний.

Россия с треском провалила «СВО»: что вынужден признать Кремль

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"Объективно Россия должна закрыть десятки аэропортов. Но это означает безоговорочно признать, что трёхдневная победоносная "СВО" через три года вернулась полноценной войной на территорию самой РФ. И не в какую-то там Курскую область, а на всю европейскую часть, вплоть до Урала", — подчеркнул Копытько.

Помимо этого, говорит он, произошло очередное происшествие на Балтике. Случайно повредился энергетический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией (часть энергетического контура ЕС) после череды других случайных повреждений европейской подводной инфраструктуры вследствие противоестественных манёвров "околороссийских посудин", добавил эксперт.

"Учитывая состояние российского флота (что военного, что гражданского), Россия просто выпрашивает полную блокировку своего трафика на Балтике. Экологическая диверсия россиян в Керченском проливе (изгадили мазутом и Крым, и Кавказ), затопление судна в Средиземном море – только за последнее время. Поскольку российский флот лишь всё портит, закрытие Балтики – максимально логичное и неизбежное решение", — считает Копытько.

Впрочем, по его мнению, Россия от этого только выиграет.

"Вернётся в скрепные времена Ивана Грозного, окно Петра І в Европу, из которого натянуло всякой богомерзкой пошести, будет надёжно законопачено. По-настоящему историческое свершение. Прекрасный итог года", — добавил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп уже закину петлю на шею Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02Jge1tPdE4JKfKZbNTKMW51fDnaT8r7ECrTMfZYEpkkbJ6ktddPzBsCT8f5NxpcWRl
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