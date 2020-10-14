Россия снимает санкции с украинских предприятий: Путин рассказал о своем решении

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Павел Зинченко
Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских
предприятий. В Москве надеются, что украинская сторона предпримет аналогичные
шаги по отношению к российским компаниям, которые были затронуты санкциями. С
таким заявлением на совещании с членами правительства выступил президент
России Владимир Путин. Об этом сообщает издание Курс
Украины со ссылкой на ТАСС.
ФОТО: Новости Украины
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что снятие санкций
затронет такие предприятия, как Барский машиностроительный завод и Рубежанский
картонно-тарный комбинат.
"Не мы вводили эти ограничения,
все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к
восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина
кооперации между нашими предприятиями были очень высокими… Давайте будем
считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", — заявил
Путин.
Ранее Путин заявлял, что России необходимо начать процесс смягчения
санкций против Украины.
Как сообщало издание "Комментарии", Украина
готова ввести санкции против России за отравление Навального, но есть условие.
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