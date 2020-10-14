Россия снимает санкции с украинских предприятий: Путин рассказал о своем решении

Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских предприятий. В Москве надеются, что украинская сторона предпримет аналогичные шаги по отношению к российским компаниям, которые были затронуты санкциями. С таким заявлением на совещании с членами правительства выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает издание Курс Украины со ссылкой на ТАСС.

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что снятие санкций затронет такие предприятия, как Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонно-тарный комбинат.

"Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими… Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что России необходимо начать процесс смягчения санкций против Украины.

Как сообщало издание "Комментарии", Украина готова ввести санкции против России за отравление Навального, но есть условие.