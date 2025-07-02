Россия снова обвиняет Украину в конфликте с Азербайджаном

Россия снова обвиняет Украину, теперь уже в собственном конфликте с Азербайджаном. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет якобы делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на "продолжение эмоциональных действий" в ситуации с РФ.

Дмитрий Песков

Так, 1 июля состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Алиева, инициатором разговора стал Зеленский.

"Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий — это очень легко спрогнозировать. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, — сказал Песков. — Даже то, что стало первопричиной — в следствии действий, конечно же, на территории России, следовательских действий и работы по раскрытию. киевский режим будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать дальше напряженность".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Азербайджан учесть общую границу протяженностью 300 км и пригрозил, что действия Баку могут перерасти в больший конфликт с Москвой.

Владимир Соловьев на собственном пропагандистском шоу высказался по поводу ситуации между Россией и Азербайджаном. По его словам, Россия может повлиять на Азербайджан экономическими факторами.

"При всем уважении к Азербайджану, его истории и традиции, если Россия на секундочку поднимет брови… мы же третий торговый партнер Азербайджана? Хочу напомнить, какое количество денег перечисляется из России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. Тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают?", — заявил Соловьев.