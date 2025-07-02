Россия снова обвиняет Украину в конфликте с Азербайджаном

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Недилько Ксения
Россия снова обвиняет Украину, теперь уже в собственном конфликте с Азербайджаном. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет якобы делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на "продолжение эмоциональных действий" в ситуации с РФ.
Дмитрий Песков
Так, 1 июля состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Алиева, инициатором разговора стал Зеленский.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский пропагандист Владимир Соловьев призвал Азербайджан учесть общую границу протяженностью 300 км и пригрозил, что действия Баку могут перерасти в больший конфликт с Москвой.
Владимир Соловьев на собственном пропагандистском шоу высказался по поводу ситуации между Россией и Азербайджаном. По его словам, Россия может повлиять на Азербайджан экономическими факторами.
"При всем уважении к Азербайджану, его истории и традиции, если Россия на секундочку поднимет брови… мы же третий торговый партнер Азербайджана? Хочу напомнить, какое количество денег перечисляется из России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. Тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают?", — заявил Соловьев.