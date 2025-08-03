Россия содрогалась от взрывов: где было громко

В ночь на 3 августа сразу несколько регионов России подверглись атакам беспилотников. В Воронеже, Сочи и селе Новая Усмань раздались мощные взрывы, вызвавшие пожары, повреждение инфраструктуры и нарушение работы транспорта.

Атака по России. Фото из открытых источников

Мощные взрывы потрясли российский Воронеж в ночь на 3 августа. По словам местных жителей, около 00:20 над городом раздалось до 20 взрывов, а в окрестностях были видны яркие вспышки. Очевидцы сообщали, что дроны летали очень низко. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об "уничтожении около 15 БПЛА".

В городе начались пожары в частном секторе. Как сообщают российские СМИ, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Аналогичная ситуация зафиксирована и в селе Новая Усмань близ Воронежа, где загорелась крыша частного дома и соседние постройки, обломки разлетелись в радиусе 100 метров.

Еще одно направление атаки по РФ произошло в Сочи, где дроны поразили нефтебазу компании "Роснефть-Кубаннефтепродукт", расположенную неподалеку от местного аэропорта. Как сообщают россияне в социальных сетях, в районе аэропорта были слышны мощные взрывы, сработала система ПВО, а стекла в терминале дрожали от ударной волны. Из-за угрозы атаки пассажиров эвакуировали в бомбоубежище.

Работа аэропорта в Сочи была временно приостановлена. По сообщениям ряда российских Telegram-каналов, 52 рейса были перенесены. Мэр Сочи подтвердил, что на нефтебазе загорелся резервуар с топливом, там работают спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки дронов в РФ загорелся стратегический объект.

Также "Комментарии" писали, что беспилотники атаковали важный оборонный объект РФ.