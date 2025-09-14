Россия содрогалась от взрывов: горел нефтеперерабатывающий завод и взорвана железная дорога

В ночь на 14 сентября Россия содрогнулась от серии мощных взрывов. Сразу два инцидента произошли в разных регионах страны: атака беспилотников вызвала масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, а на железной дороге в Орловской области раздались взрывы, повлекшие гибель людей.

Взрывы в России. Фото из открытых источников

Атака на Киришский НПЗ

Около 3 часов ночи в Ленинградской области местные власти начали предупреждать об угрозе атаки дронов. Уже в 03:30 губернатор региона сообщил об "сбитии" нескольких беспилотников в Киришском районе. Однако почти одновременно очевидцы зафиксировали сильный пожар на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Киришский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и перерабатывает более 20 миллионов тонн нефти ежегодно.

OSINT-исследователи предполагают, что удар пришелся на установку первичной перегонки нефти ЭЛОУ АВТ-6. В соцсетях распространились видео, на которых видна работа российской ПВО и масштабное возгорание на заводе "Киришнефтеоргсинтез".

Взрывы в России

Дроны атаковали Киришский НПЗ

В 05:18 губернатор Ленинградской области признал факт пожара, объяснив его "падением обломков дрона". Он заверил, что возгорание было ликвидировано, хотя масштабы ущерба пока неизвестны.

Взрывы на железной дороге в Орловской области

Еще один инцидент в ночь на 14 сентября произошел в Орловской области. Российские источники сообщили о взрывах на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. Губернатор региона Андрей Кличков заявил, что во время проверки путей были обнаружены взрывные устройства.

По его словам, в результате инцидента погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии. После диверсии не менее 10 поездов задерживаются, движение на участке затруднено.

Московская железная дорога подтвердила перебои в работе, а российские силовые структуры приступили к поискам лиц, причастных к закладке взрыв-устройств. Исполняющий обязанности губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн уточнил, что погибшие принадлежали Росгвардии.

