Россия содрогалась от взрывов: какой объект был под атакой вторую ночь подряд

Неизвестные дроны вторую ночь подряд атаковали Ростовскую область. В результате удара на территории железнодорожной станции Тацинская снова вспыхнул пожар.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Местные жители поделились информацией в пабликах, что громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи. Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, до этого был характерный звук пролета БПЛА.

На месте прилета в районе железнодорожной станции Тацинская вспыхнул пожар. После падения обломков одного из вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево.

Также о взрывах сообщили жители города Каменск-Шахтинский.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении силами ПВО атаки в Каменско-Шахтинском, Каменском, Родионовско-Несветайском и Тацинском районах.

Он отметил, что на хуторе Золотаровка Родионовско-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Пострадавших нет.

"В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три семьи, которые в нем проживали. Огонь оперативно потушили. По докладу оперативных служб, там тоже обошлось без пострадавших", — добавил Слюсарь.

Напомним, в ночь на вторник 5 августа неопознанные дроны атаковали железнодорожную станцию Тацинская, что в Ростовской области.

Тогда местные жители сообщали в соцсетях, что в результате атаки на объекте произошел пожар. Местные заявляли, что видели минимум шесть неизвестных дронов по которым работала российская ПВО.



