Россия содрогалась от взрывов: какой важный объект поражен

В ночь на 10 августа Россия сообщила о масштабной атаке беспилотников на ряд регионов страны. Одним из главных объектов удара стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод — это один из ключевых элементов топливной инфраструктуры РФ, расположенный более чем в 700 километрах от украинской границы.

Последствия удара дронами по Саратовскому НПЗ. Фото из открытых источников

По данным российских Telegram-каналов, в Саратове ночью раздалась серия громких взрывов, после чего над городом поднялся столб черного дыма. Пожар на территории предприятия был настолько масштабным, что его зафиксировали на многочисленных фото и видео, распространенных очевидцами.

Предварительная информация свидетельствует, что ударные беспилотники ВСУ смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и неоднократно поразить НПЗ. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт повреждений на предприятии, хотя официальные масштабы разрушений российские власти не раскрывают.

Саратовский НПЗ – стратегически важный для российской нефтеперерабатывающей отрасли. Основан еще в 1934 году как "Саратовский крекинг-завод №4", с 2013 года входит в структуру "Роснефти". Его проектная мощность составляет около 7 миллионов тонн нефти в год.

Завод перерабатывает нефть марки Urals и сырье из Саратовского и Оренбургского месторождений, выпуская более 20 видов продукции, в том числе бензин, дизтопливо, мазут, битум и техническая сера. Предприятие имеет современную установку изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 300 тысяч тонн в год, что позволяет производить топливо стандарта "Евро-5". Повреждения таких производственных мощностей оказывают непосредственное влияние на внутренний рынок горючего в РФ и экспортные возможности страны.

Министерство обороны РФ заявило, что за ночь якобы был сбит 121 украинский дрон в разных регионах. Кроме Саратова, усиленные меры безопасности с внедрением плана "Ковер" были введены в аэропортах Сочи, Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса.

