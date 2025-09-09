logo

Россия Россия содрогалась от взрывов: у россиян серьезная паника из-за атаки дронов
Россия содрогалась от взрывов: у россиян серьезная паника из-за атаки дронов

В Сочи в ночь на 9 сентября раздались взрывы из-за атаки дронов. Погиб водитель, повреждены дома, аэропорт временно закрылся.

9 сентября 2025, 10:40
В ночь на 9 сентября российский город Сочи подвергся атаке дронов. Наиболее мощный взрыв раздался в Адлерском районе, где обломки сбитого российским ПВО беспилотника упали на автомобиль. Водитель погиб на месте. Работу международного аэропорта "Сочи" временно приостановили.

Россия содрогалась от взрывов: у россиян серьезная паника из-за атаки дронов

Взрывы в России. Фото из открытых источников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель водителя и повреждение шести частных домов, в том числе пострадали крыши, фасады, окна и заборы. По его словам, на месте инцидента работают экстренные службы. Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил россиян об атаке и призвал не снимать работу ПВО.

Как пишут местные СМИ, взрывы в Сочи начали слышать около двух часов ночи. До этого в городе услышали сирену тревоги. Очевидцы сообщали, что дрожали стены домов и срабатывали сигнализации автомобилей. Местные жители в соцсетях писали: "Очень страшно было", "В 2:22 я взорвалась от жесткого взрыва", "Очень громко бахнуло сейчас", "Я подскочила от хлопка".

По данным Минобороны РФ, за ночь российская ПВО якобы сбила 31 украинский дрон, в том числе над Черным морем — 15, в Белгородской области — 7, и по три в Курской области и в оккупированном Крыму.

Сочи уже не в первый раз становится целью дронов. В июле и августе удары преимущественно приходились на нефтебазу вблизи аэропорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дрон повлек за собой масштабный пожар возле дворца Путина близ Сочи.

Также "Комментарии" писали, что у россиян паника из-за атаки дронов. Беспилотники атаковали Москву, Санкт-Петербург и несколько регионов РФ.



