Россия содрогалась от взрывов: в каких городах ночка выдалась адской

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 12 сентября ряд регионов России вновь атаковали неизвестные дроны. Россияне жаловались на взрывы, а в одном из городов, вероятно, начал бушевать сильный пожар.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Первые сообщения об атаке неизвестных дронов появились в соцсетях еще поздно вечером 11 сентября. В частности, канал SHOT писал, что минимум пять взрывов прогремело над Смоленском.

"Местные жители рассказали SHOT, что было слышно от пяти до восьми взрывов в южной части города. От громких звуков сработали сигнализации у машин, а в небе были видны вспышки", — говорилось в публикации.

Параллельно в некоторых пабликах начали распространятся кадры с пожаром. Судя по словам очевидцев в видео, дроны атаковали АЗС "Лукойл".

Кроме того, некоторые Telegram-каналы сославшись на OSINT-паблики писали, что якобы, как минимум два дрона ударили по нефтебазе "Кардимово".

Помимо этого, россияне жаловались, что слышали звуки дронов в Курской и Брянской областях. Были ли там инциденты, пока неясно.

Из последнего известно, что взрывы прогремели в Подмосковье. Жители Одинцовского района рассказали, что слышали несколько взрывов, начиная с 01:15 ночи. Кроме того, о взрывах писали жители подмосковного Наро-Фоминска.

Тем временем мер Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы ПВО якобы сбили 7 неизвестных дронов. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 сентября в соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань. Предшествовала пожару атака беспилотников.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 1 сентября неопознанные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ.



