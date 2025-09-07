Россия содрогалась от взрывов: возник масштабный пожар после атаки дронов

В ночь на 7 сентября Россия подверглась новой массированной атаке беспилотников. Взрывы раздались в Краснодарском, Брянском и Ростовском регионах. Более всего пострадал Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, где после ударов дронами вспыхнул масштабный пожар.

Пожар на НПЗ в России. Фото из открытых источников

Атака на Ильский НПЗ

По данным российских СМИ, в результате ночной атаки дронов в Краснодарском крае загорелась одна из технологических установок Ильского НПЗ. В сети распространили видео и фото, на которых виден большой пожар.

Ильский НПЗ является одним из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Южного федерального округа России, что играет немаловажную роль в топливной инфраструктуре страны.

Российские власти утверждают, что возгорание произошло из-за падения обломков сбитых беспилотников, однако местные сообщают о прямых попаданиях. Площадь пожара составила несколько сот квадратных метров.

Взрывы в Брянской области возле нефтепровода "Дружба"

Взрывы также прозвучали в Брянской области, близ села Найтовичи, где расположена нефтеперекачивающая станция Унеча. Этот объект является ключевым узлом в сети нефтепроводов "Дружба", обеспечивающей транспортировку нефти через трубопроводную систему России.

Очевидцы сообщали о пяти-семи мощных взрывах и пролете дронов. Официальные комментарии российские власти пока не предоставили, последствия атаки уточняются.

Атака по Ростовской области

Несколько взрывов было слышно и в Ростовской области, в том числе над Таганрогом. По данным местных Telegram-каналов, система противовоздушной обороны сбивала беспилотники на подлете в город. Жители сообщили о 3-4 взрывах и ярких вспышках в небе.

