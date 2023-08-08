Россия создает теневой флот: СМИ выяснили, чем он будет заниматься

Россия создает теневой флот. Фото из открытых источников

После выхода из зерновой сделки Россия пытается расширить свой флот для экспорта зерна, однако санкции и новые опасности заставляют РФ использовать старые суда, часто принадлежащие малоизвестным владельцам из Турции или Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



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17 июля Россия вышла из зерновой сделки, чем фактически блокирует экспорт украинского зерна и пытается использовать высокий спрос и цены на продажу своего зерна. Москва уже экспортирует близко к рекордным объемам зерна, однако в России сейчас 31 зерновоз, а в конце декабря было объявлено о необходимости построить 61 новое судно. Однако до сих пор не построена ни одна лодка.

Крупнейшие судовладельцы отказались от новых контрактов с Россией с февраля 2022 года, а с июля 2023 года с Москвой перестали работать крупные трейдеры. Кроме того, удары морских дронов приводят к повышенным рискам для страховых компаний, требующих больше денег за свои услуги.

Таким образом, Россия должна все больше полагаться на теневой флот со старых кораблей китайских и турецких небольших компаний.

"Большинство российских трейдеров использует корабли теневого флота, которых международные трейдеры не затрагивают", — заявил неназванный из-за деликатности вопроса исполнительный директор трейдер-компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали о Путине, попавшем в ловушку Украины после выхода России из зерновой сделки.