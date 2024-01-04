Россия создала новую проблему для стран Европы: о чем идет речь

Над воздушным пространством европейских стран фиксируют сбои сигнала GPS. Вероятна причина того, что Россия использует базу радиоэлектронной борьбы на территории Калининградского региона.

Над странами Европы ухудшается сигнал GPS (фото из открытых источников)

Об этом сообщает член исследовательской сети Mastodon.



Как утверждает исследователь, с 15 декабря, находясь над южной частью Балтийского моря, воздушные лайнеры страдают от навигационных ошибок, то включаясь, то выключаясь.



"Кажется, я нашел местонахождение Балтийского глушителя. В Калининграде, Россия", — заявляет исследователь.



Также, по утверждению члена исследовательской сети, построив график предполагаемой максимальной дальности действия помех для каждой плохой позиции, они заметили одну выделяемую область – Калининград.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, какова вероятность, что Россия нападет на одну из европейских стран. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает агрессии РФ против Европы и призывает европейцев мобилизоваться. Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Польши о том, что Украине нужно больше вооружений на фоне российских массированных атак, намекает, что российские ракеты могут прилететь в Польшу. Бывший президент РФ, заместитель секретаря Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев без всяких намеков угрожает французам (за то, что МИД Франции поддержал право Украины на самооборону – с ударами по российской территории) и оскорбляет их.



Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что позиция того же Туска вполне ясна. Он должен в значительной степени продолжать курс предыдущего правительства. К тому же, сам относится к Украине очень хорошо.

