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Россия создала новую проблему для стран Европы: о чем идет речь

С 15 декабря над южной частью Балтийского моря самолеты страдают навигационных ошибок

4 января 2024, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Над воздушным пространством европейских стран фиксируют сбои сигнала GPS. Вероятна причина того, что Россия использует базу радиоэлектронной борьбы на территории Калининградского региона.

Россия создала новую проблему для стран Европы: о чем идет речь

Над странами Европы ухудшается сигнал GPS (фото из открытых источников)

Об этом сообщает член исследовательской сети Mastodon.

Как утверждает исследователь, с 15 декабря, находясь над южной частью Балтийского моря, воздушные лайнеры страдают от навигационных ошибок, то включаясь, то выключаясь.

"Кажется, я нашел местонахождение Балтийского глушителя. В Калининграде, Россия", — заявляет исследователь.

Также, по утверждению члена исследовательской сети, построив график предполагаемой максимальной дальности действия помех для каждой плохой позиции, они заметили одну выделяемую область – Калининград.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какова вероятность, что Россия нападет на одну из европейских стран. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает агрессии РФ против Европы и призывает европейцев мобилизоваться. Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Польши о том, что Украине нужно больше вооружений на фоне российских массированных атак, намекает, что российские ракеты могут прилететь в Польшу. Бывший президент РФ, заместитель секретаря Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев без всяких намеков угрожает французам (за то, что МИД Франции поддержал право Украины на самооборону – с ударами по российской территории) и оскорбляет их.

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что позиция того же Туска вполне ясна. Он должен в значительной степени продолжать курс предыдущего правительства. К тому же, сам относится к Украине очень хорошо.



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Источник: https://twitter.com/auonsson/status/1742659031234224220
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