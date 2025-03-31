Россияне уже ощутили влияние войны на повседневную жизнь – все больше граждан вовремя не получают зарплаты. Одна, возможно, самая главная причина, введение санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в России фиксируется резкий рост задолженности по выплате заработных плат. Количество обращений по этому вопросу в течение 2024 года увеличилось более чем на треть по сравнению с 2023 годом. Такие данные фиксирует российская федеральная служба по труду и занятости.

"Причиной тому является существенное удорожание кредитов и необходимость для предприятий в условиях кризисных явлений в экономике одновременно погашать кредиты и своевременно выплачивать зарплату работникам", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Сообщается, что наибольшая задолженность по выплатам заработной платы фиксируется в строительной, обрабатывающей отраслях, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве, особенно в государственных корпорациях и компаниях с участием государства.

Пропаганда РФ пытается спасти ситуацию и избежать "социального взрыва" — проблему просто "заговаривают" тезисами об "экономическом росте" и "неработающих санкциях".

"Однако постоянные огромные расходы на войну лишь усугубляют проблемы в экономике РФ и ухудшают уровень жизни рядовых россиян", — сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", проваливается в советщину. В Кремле хотят воспитать поколения россиян, которые сочтут войну нормой. Для этого усиливают пропаганду среди школьников.