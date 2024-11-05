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Россия стремится к союзному государству: новая угроза вблизи украинской границы

Путин пытается присоединить Беларусь к России: чем это опасно

сегодня, 14:54
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Кречмаровская Наталия

Проект Союзного государства между РФ и Беларуси – это вызов международной системе безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Россия стремится к союзному государству: новая угроза вблизи украинской границы

Фото портал "Комментарии"

По данным Центра, в Минске 5 ноября проводятся заседания Совета министров Союзного государства России и Беларусь.

“Союзное государство – очередной мертворожденный проект кремля, который с 1999 года так и не привел к запланированному политическому объединению России и Беларуси. Москва рассматривает Союзное государство как механизм окончательного уничтожения суверенитета Беларуси в целях его полного поглощения”, — пояснили в Центре

Отмечается, что военное сотрудничество Москвы и Минска представляет угрозу для Украины, а также всей Европы.

"Использование Россией территории Беларуси для нападения на Украину сделало Лукашенко соучастником путинских преступлений. Размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси является провокацией Кремля, которая подрывает принципы Договора о нераспространении ядерного оружия”, — отмечают в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Google на картах показал размещение военных систем ВСУ. Что могло стать причиной такой ситуации и могли ли сами россияне спровоцировать такую ситуацию, читайте по ссылке.

Напомним, что Россия больше 60 дней не применяет стратегическую авиацию для массированных обстрелов территории Украины. За это время ВПК РФ мог изготовить не менее 120 новых ракет Х-101. Детальнее о ситуации на авиабазах стратегической авиации Российской Федерации и сколько самолетов, вероятно, снарядили ракетами, читайте здесь.




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Источник: https://t.me/spravdi/42656
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