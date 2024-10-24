Россия теряет ключевую страну, которая помогала с обходом санкций: детали

Власти Казахстана выступают против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель главы МИД республики Роман Василенко, пишет российское издание "The Moscow Times".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций", — сказал Василенко.

По его словам, позиция Астаны "известна и понятна" всем заинтересованным сторонам, и к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика "не желает введения вторичных санкций". Он также отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой "проблем нет", но существуют "разные вопросы", поскольку сами по себе отношения двух соседних государств "очень разнообразны".

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но придерживается их, "потому что это выгодно с экономической точки зрения".

"У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим", — объяснял Жумангарин.

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Приостановка сотрудничества обусловлена дополнительными проверками по поводу связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций.

Грузинские Telegram-каналы сообщают, что TBC Bank убрал вкладку "Золотая Корона" из своего приложения, сервис Rico не выдает ранее отправленные платежи, а Bank of Georgia отклоняет переводы. Официальная информация о запрете платежной системы на территории Грузии не объявлялась.



