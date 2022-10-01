Россия теряет место в авиационном совете ООН из-за войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
1 октября прошло голосование о переизбрании членов в руководство Совета Авиационного агентства ООН. Российская Федерация не смогла пройти минимальный балл в 86 голосов и из-за этого потеряла место в руководстве организации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Россия теряет место в авиационном совете ООН. Фото с открытых источников
Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO), в которой принимают участие представители 193 стран, будет проходить до 7 октября. Но уже в первые дни прошло голосование среди 36 стран представителей организации, согласно которому Россия потеряла место в совете руководства организации.
Россия пыталась оспорить решение, но представитель Франции подверг критике такое решение.
Такое решение было принято, ведь Российская Федерация совершила ряд серьезных нарушений, среди которых нарушение воздушного пространства Украины, бомбардировка аэропортов, конфискация самолетов иностранных компаний и другое.
Большинство стран еще до голосования четко сообщали, что они не будут поддерживать членство РФ в авиационном совете организации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Грузии выгнали из автобуса любителей "русского мира".
Также "Комментарии" сообщали о заявлении президента МОК , желающего отменять дисквалификацию российских спортсменов и разрешить им участвовать в различных видах спорта, но при одном условии. Спортсмены из России не должны поддерживать войну против Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
xxxxx
сегодня, 20:08
СEКС Знaкoмствa в твoем горoде: бeсплатно, анoнимно, по обoюднoмy сoгласию, пpoсто попpобуй ------ https://vk.sv/zex