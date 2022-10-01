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Россия теряет место в авиационном совете ООН из-за войны в Украине

РФ исключают еще из одной организации.

сегодня, 20:26
Автор:

Slava Kot
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1 октября прошло голосование о переизбрании членов в руководство Совета Авиационного агентства ООН. Российская Федерация не смогла пройти минимальный балл в 86 голосов и из-за этого потеряла место в руководстве организации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Россия теряет место в авиационном совете ООН из-за войны в Украине

Россия теряет место в авиационном совете ООН. Фото с открытых источников

Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO), в которой принимают участие представители 193 стран, будет проходить до 7 октября. Но уже в первые дни прошло голосование среди 36 стран представителей организации, согласно которому Россия потеряла место в совете руководства организации.

Россия пыталась оспорить решение, но представитель Франции подверг критике такое решение.

"Когда мы проводим голосование в наших странах, если нам не нравится результат, мы не просим повторного голосования", – сообщили французские члены ассамблеи.

Такое решение было принято, ведь Российская Федерация совершила ряд серьезных нарушений, среди которых нарушение воздушного пространства Украины, бомбардировка аэропортов, конфискация самолетов иностранных компаний и другое.

Большинство стран еще до голосования четко сообщали, что они не будут поддерживать членство РФ в авиационном совете организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Грузии выгнали из автобуса любителей "русского мира".

Также "Комментарии" сообщали о заявлении президента МОК , желающего отменять дисквалификацию российских спортсменов и разрешить им участвовать в различных видах спорта, но при одном условии. Спортсмены из России не должны поддерживать войну против Украины.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-not-re-elected-un-aviation-agencys-36-member-council-2022-10-01/
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