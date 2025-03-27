Вице-премьер-министр России Алексей Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом.

РФ пригрозила Армении. Фото из открытых источников

Алексей Оверчук прокомментировал недавно принятый в Армении закон о начале процесса вступления страны в ЕС.

"Закон всего хорошее, против всего плохого. Совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении. Конечно же, стране необходимо будет определяться делать этот выбор, потому что усидеть на двух стульях не получится. Это совершенно очевидно", – заявил российский чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить только 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze 2000 в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.