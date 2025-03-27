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Марьян Ощановский
Вице-премьер-министр России Алексей Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом.
РФ пригрозила Армении. Фото из открытых источников
Алексей Оверчук прокомментировал недавно принятый в Армении закон о начале процесса вступления страны в ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes. "Это впечатляющая цифра, если принимать во внимание производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить только 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze 2000 в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.
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