Россия угрожает международным организациям: Лавров снова жалуется на мир

Россия не перестает сыпать угрозами. В этот раз досталось международным организациям. Главный дипломат Кремля Сергей Лавров заявил, что "Россия будет кардинально пересматривать свои обязательства в международных организациях, если ее там будут дискриминировать". Его словами цитируют российские СМИ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Россия будет кардинально пересматривать свои обязательства в международных организациях в случае ее дискриминации", — заявил Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров принялся хвалить заявления Трампа. Главный дипломат Кремля Сергей Лавров неожиданно принялся расхваливать Трампа и заявил, что президент США якобы впервые из западных лидеров очертил проблему НАТО. Его слова цитируют русские пропагандисты.

Лавров принялся цитировать одно из выступлений Трампа и перевел его в стиле русской пропаганды. По его словам, россияне якобы многократно "предупреждали, требовали от НАТО, чтобы все-таки увидеть исполнение обязательства не расширяться на восток, до границ бывшего Советского Союза, в этом случае РФ", но пожаловался Лавров, что все было бесполезно.

"И вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по отношению к украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО. И что если бы Трамп был президентом предыдущие четыре года, этого бы не произошло и конфликта бы не было. Впервые, обращаю ваше внимание, западный лидер, а не просто за мир галом-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез.

