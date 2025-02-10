Россия угрожает международным организациям: Лавров снова жалуется на мир

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Россия не перестает сыпать угрозами. В этот раз досталось международным организациям. Главный дипломат Кремля Сергей Лавров заявил, что "Россия будет кардинально пересматривать свои обязательства в международных организациях, если ее там будут дискриминировать". Его словами цитируют российские СМИ.
Сергей Лавров (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров принялся хвалить заявления Трампа. Главный дипломат Кремля Сергей Лавров неожиданно принялся расхваливать Трампа и заявил, что президент США якобы впервые из западных лидеров очертил проблему НАТО. Его слова цитируют русские пропагандисты.
Лавров принялся цитировать одно из выступлений Трампа и перевел его в стиле русской пропаганды. По его словам, россияне якобы многократно "предупреждали, требовали от НАТО, чтобы все-таки увидеть исполнение обязательства не расширяться на восток, до границ бывшего Советского Союза, в этом случае РФ", но пожаловался Лавров, что все было бесполезно.
Новости