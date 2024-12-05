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Россия усиливает "грязную" игру: в СМИ назвали главную цель Кремля

Россия пытается поссорить США и Украину до инаугурации Трампа

5 декабря 2024, 17:36
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Кречмаровская Наталия

Пока президент Джо Байден пытается до конца своей каденции укрепить оборону Украины, Россия "играет в другую игру": распространяет дезинформацию. Такие шаги РФ направлены на подрыв поддержки Украины США в возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет издание Associated Press, сообщает портал "Комментарии".

Россия усиливает "грязную" игру: в СМИ назвали главную цель Кремля

Фото портал "Комментарии"

Издание приводит несколько доказательств тактики россиян. После выборов в США 5 ноября Кремль распространял противоречивые нарративы о войне и избранном президенте Америки-республиканцев. По словам аналитиков, содержание, переведенное на английский язык для американской аудитории, призвано обратить настроения против Украины в переломное время с надеждой сократить военную помощь США и обеспечить победу России.

“Последние примеры включают фейковые видео, на которых якобы показано, как украинские солдаты сжигают чучела Трампа или его поклонников. На одном ролике изображены солдаты, которые говорят, что Трампу нельзя позволить занять должность и "никогда больше не быть президентом". Несколько исследователей опровергли видео, заметив признаки цифровых манипуляций”, – сообщает издание.

Другие версии — такие же фейковые — изображают, как украинские солдаты сжигают книги Трампа или называют его трусом.

По данным издания, одной из причин того, что Россия может упорно использовать дезинформацию против американцев, является относительная легкость и доступность таких операций по сравнению с дипломатическими или военными альтернативами.

Профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по России Джошуа Такер предположил, что Россия, вероятно, рассматривает дезинформацию как часть долгосрочных усилий, направленных на подрыв глобального лидерства Америки путем раскола ее людей и подрыв поддержки ее институтов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин готов сжечь Украину ядерным ударом.




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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-trump-biden-disinformation-335ed5bf57996b66bc387497a7efdbb9
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