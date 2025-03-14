Россия устранила главного переговорщика США по Украине: в Кремле отреагировали

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Slava Kot
Издание NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Кремле сообщило, что по требованию российского диктатора Владимира Путина спецпредставитель Трампа по делам Украины Кит Келлог был отстранен от переговорного процесса. В Кремле отреагировали на эту информацию.
Кит Келлог. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле возразил, что по просьбе Москвы был отстранен Кит Келлог, который занимался переговорами для окончания войны. По словам спикера Кремля, Россия не вмешивается в дела США.
По его словам, это решение США назначать или не назначать определенных должностных лиц для переговоров по окончании войны в Украине.
Как сообщало издание NBC News, Путин решил устранить Келлога, поскольку считает его приближенным к Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога в значительной степени изолировали от переговорного процесса по прекращению войны.
Также "Комментарии" писали, что Келлог раскрыл суть заявления о завершении войны в Украине через 24 часа.
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