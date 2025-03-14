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Россия устранила главного переговорщика США по Украине: в Кремле отреагировали

В Кремле отрицают, что Москва отстранила Келлога от переговорного процесса по войне в Украине.

сегодня, 12:35
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Slava Kot

Издание NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Кремле сообщило, что по требованию российского диктатора Владимира Путина спецпредставитель Трампа по делам Украины Кит Келлог был отстранен от переговорного процесса. В Кремле отреагировали на эту информацию.

Россия устранила главного переговорщика США по Украине: в Кремле отреагировали

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле возразил, что по просьбе Москвы был отстранен Кит Келлог, который занимался переговорами для окончания войны. По словам спикера Кремля, Россия не вмешивается в дела США.

"Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела: мы не намерены. И мы как раз говорим, что все отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем забираться во внутреннюю кухню американцев", — сказал Песков.

По его словам, это решение США назначать или не назначать определенных должностных лиц для переговоров по окончании войны в Украине.

Как сообщало издание NBC News, Путин решил устранить Келлога, поскольку считает его приближенным к Украине.

"Он слишком близок к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – цитирует NBC News анонимного представителя администрации Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога в значительной степени изолировали от переговорного процесса по прекращению войны.

Также "Комментарии" писали, что Келлог раскрыл суть заявления о завершении войны в Украине через 24 часа.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1013674
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