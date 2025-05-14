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Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: будет ли там Путин

Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции, но Путина тем не будет

14 мая 2025, 23:09
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Лиля Воробьева

Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ.

Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: будет ли там Путин

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.

Главой переговорной группы назначен помощник президента Владимир Мединский.

Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: будет ли там Путин - фото 2

Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: будет ли там Путин - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, чего он ждет, чтобы принять финальное решение. Украина готова к переговорам в Турции, ждем, кто приедет от России сказал президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал во время вечернего обращения Президент заявил, что формат и дальнейшие действия будут зависеть от состава делегации РФ. Сигналы с их стороны пока не убедительны, но возможный приезд Трампа может стать сильным аргументом.

 "Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра — в Турции. Я жду, кто прибудет в Турцию от России. Тогда буду определять формат и какие шаги стоит делать Украине", — подчеркнул президент.





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