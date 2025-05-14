Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: будет ли там Путин

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Лиля Воробьева
Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.
Главой переговорной группы назначен помощник президента Владимир Мединский.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, чего он ждет, чтобы принять финальное решение. Украина готова к переговорам в Турции, ждем, кто приедет от России сказал президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал во время вечернего обращения Президент заявил, что формат и дальнейшие действия будут зависеть от состава делегации РФ. Сигналы с их стороны пока не убедительны, но возможный приезд Трампа может стать сильным аргументом.
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