Россия уже не будет прежней: на какие уступки пошли в РФ из-за войны против Украины

Захватническая война России против Украины изменяет ситуацию в РФ. Речь идет не только об экономических проблемах и больших потерях личного состава в боевых действиях.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская православная церковь официально поддержала законопроект, признающий так называемые "фактические брачные отношения" участников агрессивной войны РФ против Украины. Инициативу лично одобрил патриарх Кирилл — один из главных идеологов российского милитаризма.

"Отныне партнеры и партнерки погибших военных, которые не состояли с ними в официальном браке, могут претендовать на денежные выплаты, льготы и наследство", — сообщают в ЦПД.

В Центре напомнили, напомнили, что церковь в России годами осуждала внебрачное сожительство как "грех" и "растление морали".

"Фактически российская церковь продолжает функционировать как один из инструментов мобилизации населения на войну против Украины, транслируя кремлевскую пропаганду под видом "духовной миссии", — пишет ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, россиянам уже отключают интернет, объясняя это вопросом безопасности. Однако такие ограничения в РФ планируют утвердить на законодательном уровне.

Центры противодействия дезинформации рассказали, что Минцифры РФ рассматривают возможность введения правил массового отключения мобильного интернета. Российские власти планируют наработать централизованную юридическую базу, которая позволит быстро и законно блокировать мобильную связь на значительных территориях страны.