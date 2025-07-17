Россия уже не будет прежней: на какие уступки пошли в РФ из-за войны против Украины

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Кречмаровская Наталия
Захватническая война России против Украины изменяет ситуацию в РФ. Речь идет не только об экономических проблемах и больших потерях личного состава в боевых действиях.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская православная церковь официально поддержала законопроект, признающий так называемые "фактические брачные отношения" участников агрессивной войны РФ против Украины. Инициативу лично одобрил патриарх Кирилл — один из главных идеологов российского милитаризма.
В Центре напомнили, напомнили, что церковь в России годами осуждала внебрачное сожительство как "грех" и "растление морали".
Напомним: портал "Комментарии" писал, россиянам уже отключают интернет, объясняя это вопросом безопасности. Однако такие ограничения в РФ планируют утвердить на законодательном уровне.
Центры противодействия дезинформации рассказали, что Минцифры РФ рассматривают возможность введения правил массового отключения мобильного интернета. Российские власти планируют наработать централизованную юридическую базу, которая позволит быстро и законно блокировать мобильную связь на значительных территориях страны.