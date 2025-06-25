В России возникает все больше проблем, требующих немедленного решения — однако власть и центральная, и на местах предпочитает не замечать этого. В России снова бушуют масштабные лесные пожары. Худшая ситуация в Забайкалье. Там масштабный огонь подошел почти вплотную к столице региона – городу Чита. В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему российские власти не решают неотложные проблемы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Попытки побороть огонь остаются практически только попытками. Как отметили в Центре, к тушению пожара привлекают "добровольно-принудительно" госслужащих и бюджетников. Однако у этих людей нет ни навыков, ни надлежащих средств защиты. Более того — служащие вынуждены брать отпуска за свой счет, чтобы бороться с огнем. В Центре отметили, что эффективность такого тушения невысока.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что ситуация с лесными пожарами в России заметно усугубилась с начала полномасштабного вторжения. Только в этом году огонь нанес значительный ущерб. Отмечается, что в мае этого года в том же Забайкалье выгорело более 4,3 млн. га лесов. При этом российские медиа пытаются замалчивать проблему, а власти на местах реагируют на такие угрозы, очевидно, неэффективно.

"Российские чиновники явно не имеют мотивации бороться с пожарами, ведь главное, чего от них требует Кремль — тратить большинство финансовых и организационных ресурсов на войну против Украины", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти России усиливают цифровой контроль — россиянам предлагают пользоваться единым магазином приложений. Государственная Дума приняла закон об обязательной установке на все продающиеся в РФ смартфоны соответствующей программы.