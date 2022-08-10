Россия в огне: в Краснодарском крае произошел пожар на территории нефтебазы - подробности (ФОТО)

В россии разгорелся масштабный пожар. Об этом сообщает Центр стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Telegram.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в российском городе Ейск, что в Краснодарском крае рф произошел пожар на территории нефтебазы.

"Город находится в Краснодарском крае России, на берегу Азовского моря и является важным логистическим пунктом", — отмечает СтратКом ВСУ.

Также СтратКом ВСУ опубликовал фотографии с места событий. На кадрах видно, как над местом пожара вздымается столб черного дыма.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России проблемы с формированием нового корпуса для войны в Украине. Россияне неохотно соглашаются ехать на войну в Украину. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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Также "Комментарии" информировали о том, что в США назвали причину, по которой Россия не обвинит Украину во взрывах в Крыму. В ISW допустили, что удары по авиабазе в Крыму могла нанести Украина.

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