Из-за необходимости финансирования войны против Украины в экономике России наблюдается обострение негативных тенденций. Государственная Дума РФ вынуждена пересмотреть бюджетные показатели из-за серьезного дисбаланса между доходами и расходами. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

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Отмечается, что дефицит российского бюджета вырастет на 250% с 12 до 42 миллиардов долларов США.

При этом, как отмечают в СЗРУ, Министерство финансов России утверждает, что прогноз роста ВВП страны будет оставаться на уровне 2,5%, аргументируя это ожидаемым "увеличением нефтегазовых доходов". Однако, как отмечают эксперты, Министр финансов России скрывает, что более 30% доходов бюджета зависят от экспорта нефти. По итогам первого квартала 2025 года цена на нефть марки Urals значительно упала.

На сегодняшний день цена российской нефти в портах Приморск и Новороссийск составляет 47-49 долларов за баррель, в то время как в бюджете была заложена цена на уровне 69,7 долларов за баррель.

Снижение доходов от нефти и газа может привести к потерям в размере до 30%, что эквивалентно 30-40 миллиардам долларов – это практически соответствует дефициту бюджета России на этот год, отмечают в СЗРУ.

В разведке также отметили беспрецедентное увеличение налогового давления на бизнес в России. Для стабилизации экономической ситуации правительство РФ запланировало значительное повышение налогов: на доходы физических лиц – на 180%, на прибыль предприятий – на 110%, а на добавленную стоимость – на 17%.

По информации СЗРУ, в настоящее время около 30% малых и средних предприятий в России находятся на грани банкротства, и к концу года этот показатель может возрасти до 50%.

Портал "Комментарии" ранее писал, что официальный Вашингтон готов вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменяют действующих ограничений. Такое заявление прозвучало на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс.