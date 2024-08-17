Россиянам, которые находятся на бирже труда как безработные, стали предлагать в качестве вакансии службу по контракту, пишут российские медиа. При этом учитывается специальность в военном билете соискателя. По данным СМИ, после двух отказов от такого трудоустройства человека лишают пособия по безработице. Воспользоваться услугами центра занятости она больше не сможет и вынуждена будет искать вакансии самостоятельно.

РФ набирает новобранцев среди безработных. Фото из открытых источников

Сообщается, что направление на службу по контракту начали выдавать с тех пор, как минтруда наладило контакты с военкоматами на местах. Минобороны размещает вакансии на портале "Работа России", оттуда их принимают центры занятости и направляют соискателям.

По данным медиа, недавно центры занятости также предлагают россиянам устроиться "разнорабочими" в Курскую область — рыть окопы и расчищать завалы после обстрелов. Претендентам обещают платить 8-10 тысяч рублей в день. Договор заключается на две недели с обеспечением питания и проживания.

Ранее российские медиа сообщали, что центр занятости в Новосибирской области определил безработного россиянина в пехотинцы, хотя тот подавал заявку на программу переподготовки, чтобы выучиться на психолога. По словам мужчины, в учреждении ему заявили, что сейчас все претенденты мужского пола получают направление на собеседование в военкомат, по какому бы поводу они ни обращались.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет, нанося дальние глубокие удары внутри России", — сказала Сабрина Сингх.