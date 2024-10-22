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Россия, вероятно, проводит "ядерные учения" стратегической авиации: что на это указывает

"Ядерные учения" стратегической авиации в России

22 октября 2024, 19:05
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Кречмаровская Наталия

На авиабазах, где Россия держит стратегическую авиацию, отмечена нетипичная активность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторинговой платформы Tracking.

Россия, вероятно, проводит "ядерные учения" стратегической авиации: что на это указывает

Фото из открытых источников

По состоянию на 21 и 22 октября два борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья" совершили полет в Каспийское море.

По состоянию на 21 и 22 октября пять бортов Ту-95МС с авиабазы Энгельс-2 летают в пределах Саратовской области.

Ночью 22 октября 2 борта Ту-95МС с авиабазы "Украинка" совершили полет в Японское море.

“Казалось, обычные тренировки, но в вылетах есть интересный момент. Все борта в воздухе 5+ часов. Похоже в РФ действительно проходят так называемые "ядерные учения”, — говорится в сообщении.

22 октября произошел вылет пяти Ту-95МС из авиабазы "Энгельс-2". Самолеты вылетели в 12:50 и на 18:30 борта все еще находились в воздухе.

"Поэтому с высокой вероятностью все вылеты Ту-95МС связаны именно с учебой, а не с боевым для пусков крылатых ракет Х-101. В любом случае, следим за действиями стратегической авиации”, — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на начало октября российские войска уже были готовы к массированному обстрелу Украины. Нанести удар могут уже скоро. Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, в сентябре вражеская армия каждую ночь применяла "шахеды", пытаясь "засушить" нашу систему противовоздушной обороны. Также враг накапливал ракеты и готовился к предстоящим массированным атакам. По его словам, Россия могла нанести массированный удар на официальный день рождения Путина.




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Источник: https://t.me/the_first_online/14998
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