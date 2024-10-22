Россия, вероятно, проводит "ядерные учения" стратегической авиации: что на это указывает

На авиабазах, где Россия держит стратегическую авиацию, отмечена нетипичная активность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторинговой платформы Tracking.



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По состоянию на 21 и 22 октября два борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья" совершили полет в Каспийское море.

По состоянию на 21 и 22 октября пять бортов Ту-95МС с авиабазы Энгельс-2 летают в пределах Саратовской области.

Ночью 22 октября 2 борта Ту-95МС с авиабазы "Украинка" совершили полет в Японское море.

“Казалось, обычные тренировки, но в вылетах есть интересный момент. Все борта в воздухе 5+ часов. Похоже в РФ действительно проходят так называемые "ядерные учения”, — говорится в сообщении.

22 октября произошел вылет пяти Ту-95МС из авиабазы "Энгельс-2". Самолеты вылетели в 12:50 и на 18:30 борта все еще находились в воздухе.

"Поэтому с высокой вероятностью все вылеты Ту-95МС связаны именно с учебой, а не с боевым для пусков крылатых ракет Х-101. В любом случае, следим за действиями стратегической авиации”, — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на начало октября российские войска уже были готовы к массированному обстрелу Украины. Нанести удар могут уже скоро. Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, в сентябре вражеская армия каждую ночь применяла "шахеды", пытаясь "засушить" нашу систему противовоздушной обороны. Также враг накапливал ракеты и готовился к предстоящим массированным атакам. По его словам, Россия могла нанести массированный удар на официальный день рождения Путина.



