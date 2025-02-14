Россия вместе с Китаем и КНДР может начать войну против США: когда это произойдет

Старший научный сотрудник Институт космических исследований Алексей Парновский призвал продумать самый плохой из всех возможных сценариев противостояния с Россией. Он отмечает, что русская армия насчитывает 220 бригад с планами увеличения до 250. Украинская армия насчитывает 110 бригад.

Владимир Путин

При этом, по его информации, в Европе вместе с войсками США в Европе 82 бригады. Последний раз они серьезно воевали во второй мировой, то есть опыт большой войны отсутствует. Там нет дронов и РЭБ, и фактически нет ПВО.

"То есть, если Украина прекращает сопротивление, Россия имеет над Европой трехкратное численное преимущество, не говоря о технологическом и боевом опыте. Европа это уже понимает (в основном), поэтому они сейчас с криками Scheisse, merde и т.д. бросились предоставлять нам дополнительные пакеты помощи, потому что дело для них пахнет писюнами", — говорит эксперт.

Кроме того, он сообщил, что вооруженные силы США насчитывают 96 бригад. В последний раз они воевали против серьезного соперника во время Вьетнама. Эксперт подчеркивает, что над американскими военными базами летают рои китайских дронов, с которыми они не могут ничего поделать. Вся их надежда возложена на пилотируемую авиацию, которая заточена работать против неприятеля, не имеющего сильного ПВО и собственной авиации.

То есть, говорит Парновский, дальнобойной арты нет. РЭБов на технике нет. ФПВ-дронов нет. Дронов типа говорящих тоже нет. По словам СЕО Андурил, в случае полномасштабной войны с КНД США хватит БК на целых 8 дней.

"Если Украина прекращает сопротивление, Рашка в одно рыло доедает Европу и США следующие. Во-первых, между Рашкой и США 70 км морем. Во-вторых, еще есть КНР и КНДР, а также куча их сателлитов, например Венесуэла, Никарагуа, Куба – это если смотреть поблизости от США", — убежден эксперт.

По его словам, это будет происходить не одномоментно. Пока Россия будет доедать Европу, КНР доест Африку и Азию, при этом Тайвань она может даже не трогать. КНДР, получив боевой опыт и дроны, разбирается с Южной Кореей и вместе сдерживают Японию. Больше серьезных игроков в этом регионе нет. И после этого будут собственно разборки из США, убежден эксперт.

Согласно отчету комитета по стратегической политике США при Конгрессе, примерно половина ядерных объектов в США находится в состоянии, непригодном для использования. Новая МБР Sentinel затягивается, и по самым оптимистичным оценкам ее постановка на боевое дежурство может состояться не раньше 2035 года.

"То есть, общую атаку РФ, КНР и КНДР США встретят имея на вооружении около 200-250 МБР Минитмен 3 с моноблочной ГЧ на 340 кт, неполным комплектом атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, которые, как показывает наш опыт. ой атомных бомб, которые х.з. как применить в реальной жизни, потому что до цели нужно еще как-то долететь. При этом у той же КНДР уже есть МБР с дальностью ~20 тыс. км, позволяющие просто облететь противоракетную оборону США по другой траектории. То есть реальный баланс по ядерному оружию очень сильно не в пользу США", – говорит эксперт.

В этой ситуации, подчеркивает он, отказ от союза с Украиной, который может если не победить, то, по крайней мере, надолго связать одного из самых опасных противников — РФ, гораздо более фатальный для США, чем собственно для Украины, который теоретически может отступить к Днепру и держать оборону на правобережье неограниченно долго.

Эксперт говорит, что эту простую арифметику нужно донести до людей, принимающих решение в США.

Напомним , портал "Комментарии" рассказали , что в РФ уже изменили мнение относительно переговоров о мире с Украиной.



