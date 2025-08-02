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Россия все-таки готовится к войне с НАТО: когда все начнется

Кирилл Буданов раскрыл главную цель триллионного бюджета РФ

2 августа 2025, 13:25
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор направляет средства на подготовку к большой войне – крупнейшую программу вооружения. В центре плана Кремля – противостояние с НАТО. Такое заявление в интервью известной тележурналистке Наталье Мосейчук сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Россия все-таки готовится к войне с НАТО: когда все начнется

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Главный разведчики страны подтвердил, что Россия реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения. Речь идет о колоссальной сумме – более 1,1 триллиона долларов.

Кирилл Буданов заявил, эти средства предусмотрены в рамках системного документа, который определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному противостоянию с НАТО до 2030 года.

"Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030-го года. Дальше уже пойдет все на спад", — рассказал Кирилл Буданов.

По его словам, основная часть выделенных средств должна быть потрачена до 2030-го, после чего темпы расходов начнут снижаться.

По данным ГУР, в фокусе российских стратегических планов — страны Балтии, Финляндия, Норвегия и в целом северный фланг НАТО. Именно в этом направлении Москва ожидает потенциального столкновения.

Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов высказал убеждение, что в Украине уже не удастся запустить "грузинский сценарий" развития событий.

"По состоянию на сейчас – нет. Точно нет. Это невозможно. Ведь даже если кто-то захотел бы повернуть, скажем, в сторону России – это просто не удастся. И события, которые мы с вами видим в нашем обществе (вероятно, руководитель ГУР имел в виду протесты против закона относительно НАБУ – Ред.), еще раз это подтверждают. Сейчас это невозможно", – заверил Кирилл Буданов.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=huuxbUbRwTA
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