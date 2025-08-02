Россия все-таки готовится к войне с НАТО: когда все начнется

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор направляет средства на подготовку к большой войне – крупнейшую программу вооружения. В центре плана Кремля – противостояние с НАТО. Такое заявление в интервью известной тележурналистке Наталье Мосейчук сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Главный разведчики страны подтвердил, что Россия реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения. Речь идет о колоссальной сумме – более 1,1 триллиона долларов.
Кирилл Буданов заявил, эти средства предусмотрены в рамках системного документа, который определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному противостоянию с НАТО до 2030 года.
По его словам, основная часть выделенных средств должна быть потрачена до 2030-го, после чего темпы расходов начнут снижаться.
По данным ГУР, в фокусе российских стратегических планов — страны Балтии, Финляндия, Норвегия и в целом северный фланг НАТО. Именно в этом направлении Москва ожидает потенциального столкновения.
Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов высказал убеждение, что в Украине уже не удастся запустить "грузинский сценарий" развития событий.