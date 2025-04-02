Россия всегда бросает своих партнеров: какой серьезной опасности подвергла «верного друга»

Появилась информация о возможной подготовке Соединенными Штатами мощного ракетного удара по Ирану. Признаком этого может являться перемещение американских военных подразделений и техники, что свидетельствует о потенциальной активизации сил в будущем.

Россия

При этом, как подчеркнул капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, опрокидывание войск является характерным признаком подготовки к удару.

Кроме того, эксперт пояснил, что в западной системе планирования такие операции обычно готовятся в течение длительного периода, возможно, нескольких месяцев. Если же переброс войск уже происходит, то можно говорить о вероятном ударе в течение нескольких недель или месяцев.

По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке может сказаться на возможностях России, поскольку Иран снабжает российскими войсками оружие, в том числе ударные дроны Shahed.

"На нефть это может точно повлиять. Потому что таков серьезный игрок на рынке нефти. Удары по Ирану сработают. Думаю, что США не очень настроены на то, чтобы цена на нефть прыгнула высоко вверх. Поэтому увидим", – добавил Рыженко.

Он также отметил, что возможный удар США может быть выгоден Израилю, поскольку Тегеран давно представляет угрозу для этой страны. Кроме того, ситуация может свидетельствовать об изменении подхода новой администрации президента США к региональной политике и усилении поддержки Израиля.

При этом Рыженко подчеркнул, что Ближний Восток очень нестабильный регион, и такие резкие изменения могут иметь серьезные последствия. В то же время есть ощущение, что без определенного общения между США и Россией по Ирану эта ситуация не разворачивалась бы в таком ключе, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России уже пригрозили Трампу, если он будет бомбить Иран.



